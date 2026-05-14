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中職》季中選秀將於6/29登場 新人測試會限額104人！

2026/05/14 17:27

2026年中華職棒季中選秀，將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，新人球員測試會則訂於6月15日在新莊棒球場登場，中職選秀與測試會自今日起開放線上報名。（中職提供）2026年中華職棒季中選秀，將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，新人球員測試會則訂於6月15日在新莊棒球場登場，中職選秀與測試會自今日起開放線上報名。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2026年中華職棒季中選秀，將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，新人球員測試會則訂於6月15日在新莊棒球場登場，中職選秀與測試會自今（14）日起開放線上報名。

新人測試會旨在協助各球團發掘潛力選手，今年延續去年的分隊實戰模式，預計分為四隊，上、下午各兩隊交戰，並採完整10局賽制。投手每人限投1局並設有球數限制；野手則分組輪替上場進行打擊與守備測試。本屆測試會限額104人，包含投手40名、捕手8名、內野手32名、外野手24名，各守位額滿即截止。報名狀況將於報名網站定時更新，截止時間為6月4日中午12點，額滿將提前截止。

中職季中選秀報名至6月17日中午12點止，凡自2021年起曾入選WBC經典賽及資格賽、世界12強、世大運、U-23與U-18世界盃、亞錦賽、亞青賽與亞運等賽事，具國手資歷者皆可報名。此外，也可透過聯盟或所屬球團推薦，或曾於最近一年爆米花聯盟、成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級賽事中獲得個人成績前三名者，也具備報名資格。應屆高中畢業生則須經聯盟所屬球團或高中木棒組教練推薦報名。

未符合上述資格的選手，可報名參加新人球員測試會，經球團推薦後進入選秀程序。測試會報名資格包含115、114年全國成棒甲組春季聯賽、114與113年爆米花聯盟以及114與113年大專棒球聯賽公開組一級賽事之登錄球員。報名期間自即日起至6月4日中午12點止，聯盟得視報名狀況保留調整權利，並另行公告。詳細報名資訊請參閱「2026台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」官方報名網站：https://bit.ly/4fm18v3。

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