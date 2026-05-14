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中職》韓籍啦啦隊員南珉貞登上馬祖 大呼「像電影場景般夢幻」

2026/05/14 18:07

韓籍啦啦隊員南珉貞登上坤坵步道。（馬祖國家風景區管理處提供）韓籍啦啦隊員南珉貞登上坤坵步道。（馬祖國家風景區管理處提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕韓流魅力持續席捲馬祖！交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）推動國際觀光行銷，去年邀請韓籍啦啦隊女神李晧禎走訪南、北竿拍攝宣傳影片，引起高度討論後，今年再度邀請韓籍人氣啦啦隊員南珉貞登上東、西莒島，以青春活力與國際視角，深入探索馬祖跳島慢旅魅力。

去年李晧禎曾造訪南竿、北竿，體驗芹壁聚落、北海坑道、戰地文化等馬祖特色景點，帶動大量年輕族群關注馬祖觀光，今年則由南珉貞接棒，將鏡頭轉向擁東、西莒秘境，希望透過不同島嶼風貌，持續拓展馬祖國際觀光能見度。

馬管處指出，今年行程以「跳島慢旅 × 海岸秘境 × 生態探索」為主軸，首日前往西莒知名景點菜埔澳、有容路及坤坵步道，感受西莒純樸聚落與壯闊海岸風景；並於坤坵沙灘欣賞大量燕鷗盤旋海面的壯觀景象，南珉貞認為馬祖的自然景觀「像電影場景般夢幻」。

此外還要轉往東莒，探訪擁有百年歷史的東莒島燈塔，並前往西牛嶼遠眺壯麗海蝕地貌，接續挑戰被譽為「馬祖版清水斷崖」的東洋山步道，以徒步方式深度感受東莒獨有的山海療癒氛圍。

馬管處指出，近年持續透過韓籍啦啦隊、國際藝人與社群影音行銷馬祖，希望讓更多年輕族群認識馬祖除了藍眼淚之外，更擁有戰地文化、燈塔風景、生態旅遊與慢步調生活等多元魅力，吸引更多海內外旅客走進馬祖。

韓籍啦啦隊員南珉貞欣賞西莒有容路美景。（馬祖國家風景區管理處提供）韓籍啦啦隊員南珉貞欣賞西莒有容路美景。（馬祖國家風景區管理處提供）

韓籍啦啦隊員南珉貞登上莒光。（馬祖國家風景區管理處提供）韓籍啦啦隊員南珉貞登上莒光。（馬祖國家風景區管理處提供）

韓籍啦啦隊員南珉貞體驗馬祖藍眼淚。（馬祖國家風景區管理處提供）韓籍啦啦隊員南珉貞體驗馬祖藍眼淚。（馬祖國家風景區管理處提供）

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