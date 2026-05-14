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中職》被富邦打爆後「嘻嘻哈哈」 中信球團和鄭浩均道歉了！

2026/05/14 17:49

鄭浩均。（資料照，記者廖耀東攝）鄭浩均。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟右投「美美」鄭浩均，昨天對富邦悍將先發只投0.1局狂失9分承擔敗投，退場後在休息室與隊友有說有笑，日職軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒看到這一幕，痛批此舉不尊重球迷和在場上比賽的隊友，引發球迷熱議。

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對此，今天稍早中信兄弟球團發出新聞稿解釋，「針對昨日賽後休息區畫面引發的討論，造成球迷與觀眾朋友觀感不佳，中信兄弟球團與鄭浩均選手本人皆深感歉意。

經球團與鄭浩均選手及教練團了解，鄭浩均是一名對勝負極其在意的選手，昨日下場後，他深知個人表現不如預期，內心感到十分自責。然而當時比賽仍在進行中，看到隊友們仍於場上奮力拚戰，鄭浩均不希望因個人的情緒影響團隊士氣，故試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，期盼能緩和當下緊繃的氛圍，並給予場上夥伴正向的鼓勵與支持。

球團理解球迷對於職業球員戰鬥意志與嚴謹態度的期待。鄭浩均選手也深刻意識到，即便出發點是為了顧及團隊情緒，在場邊的表達方式仍有更成熟、更專業的選擇。

球團與教練團亦已再度向所有球員嚴正傳達，全體球員都是身負球迷和社會各界的期待及關注，一言一行都要負起責任，球團也會持續協助球員們在心理調適與場上行為表現上更加精進。感謝各界的指教與對中信兄弟的支持，我們會以此為戒，用更堅定的態度面對每一場比賽。」

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