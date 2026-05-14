運動部》從街頭到主流 「新興及極限運動輔導計畫」推全民多元發展

全民運動署推出「新興及極限運動輔導計畫」。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為推動台灣多元運動發展，接軌國際與世代趨勢，運動部全民運動署115年「新興及極限運動輔導計畫」，首度系統性界定31項「新興運動」與「極限運動」範疇，並提供經費補助及諮詢輔導機制，協助全國性運動團體健全治理制度、培育專業人才及擴大全民參與機會。

全民運動署表示，新興及極限運動近年快速發展，從滑板、跑酷到各類創新運動形式，不僅展現創意與挑戰精神，也逐漸成為年輕世代的重要參與選擇，並與國際運動趨勢接軌。因此自115年度起，首度採「經費補助」與「諮詢輔導」雙軌並進，協助全國性運動團體強化組織運作、提升活動品質與培育專業人才，讓新興與極限運動走向制度化與穩定發展。

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本計畫將以多元支持方式推動新興及極限運動發展，涵蓋會務運作優化、全國性賽事辦理、講習研習課程及推廣活動等面向，鼓勵運動團體透過競賽、體驗與專業培訓並行，讓運動「從潮流走向日常」、從「看得到」走向「做得到」，進一步擴大民眾參與基礎，並逐步建立教練、裁判及行政人才體系，累積長期發展動能。

本計畫自即日起至115年6月5日止，符合31項「新興運動」與「極限運動」的全國性運動團體皆可申請，申請採線上方式辦理，可至計畫平台（https://nes.ntsu.edu.tw）查詢。

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