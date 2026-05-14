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泰國賽》3局大戰力退印度前球王斯里坎特！蘇力揚晉級8強

2026/05/14 18:09

蘇力揚。（資料照，記者陳志曲攝）蘇力揚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手蘇力揚今在超級500系列泰國羽球公開賽16強，以21：16、11：21、21：18擊敗印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），挺進8強。

世界排名47的蘇力揚這季曾於奧爾良大師賽闖進8強，葡萄牙羽球國際賽挺進4強。他在泰國賽首輪和自家人王子維大戰3局後勝出。蘇力揚今天在16強賽碰上排名29的印度前球王斯里坎特，雙方僅交手過一次，由對方拿下勝利。

蘇力揚今天首局一度落後，但在技術暫停後，連續得分超前，戰成17：16後他連拿4分，以21：16先馳得點。

雖然蘇力揚在第2局以11：21落敗，但他在決勝局很快掌握節奏，僅開賽和對手拉鋸，接著積極進攻連續得分，率先搶下第11分。技術暫停後，蘇力揚卻出現亂流連掉4分被追平，好在他有穩住陣腳，還能保住領先，先搶下賽末點，最終以21：18勝出。

蘇力揚晉級8強後將碰上世界排名第3的丹麥好手安童森（Anders Antonsen），雙方沒有交手紀錄。

其他台將方面，女雙胡綾芳／鄭宇倢以21：13、21：14拍下自家人宋祐媗／許雅晴；楊筑云／林芷均以21：17、18：21、21：13擊敗香港呂樂樂／曾曉昕雙雙闖進8強。

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