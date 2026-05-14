MLB》只靠兩球種就殺翻巨人！ 204勝名投點出大谷好投關鍵

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天先發登板對決巨人，繳出7局8K無失分的超優質先發，勇奪本季第3勝，更幫助球隊中止4連敗。投手大谷此役主要投速球和橫掃球居多，讓擔任《SportsNet LA》球評的204勝名投賀西瑟（Orel Hershiser）為之佩服。

大谷翔平今天先發7局被敲4安無失分，飆出8次三振，另有2保送，製造17次揮空，最快球速為100.6英哩（約161.9公里），賽後以防禦率0.82重返大聯盟防禦率王。大谷共投了105球，其中最多的是速球，有48顆，其次橫掃球則有41顆，揮空率有36.8％，這兩種球路合計就佔了投球比例的84.7％。對於自己今天投了很多橫掃球，大谷賽後說道：「該投的時候就會投，這單純也和當天球的犀利度好壞有關，就這點來說，今天的手感並不差。」

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「真的太精彩了，」賀西瑟賽後盛讚投手大谷的表現，他認為橫掃球是壓制巨人打線的關鍵，大谷證明了這顆球對巨人非常有用，而這次他也相當依賴速球，雖然指叉球投得不多，但光用這兩種球路就能封鎖對手，投出了一場非常棒的比賽，看看今天牛棚以及大谷的投球內容，就能感受到道奇投手群完全發揮原本該有的實力。

大谷翔平。（路透）

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