自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》季末最後一次主場 領航猿本週回桃園巨蛋頒發冠軍戒

2026/05/14 19:08

領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕睽違一百多個日子，桃園璞園領航猿正式宣告「我們回家了！」本週末（5/16、5/17）賽事將重返桃園巨蛋，這座象徵球隊精神堡壘的主場。領航猿將於5月17日賽後舉行隆重的「冠軍戒指頒贈儀式」，不僅是在榮耀的軌跡上，更添光芒，也是向全聯盟宣告，領航猿已準備好再次衝擊總冠軍，展現勢在必得的決心。

本次冠軍戒指的設計與製作極盡考究，是榮譽的象徵，更是每一位成員汗水的見證。領航猿特別為每位球員及教練量身打造，在戒身內部精密鐫刻上個別成員的姓名及背號。這份專屬感不僅代表了球員與球隊共同建立的功勳，更讓這枚戒指成為全球唯一、無法取代的珍貴典藏。

在戒指的工藝層面上，璞園領航猿本次展現了引領潮流的品味與高度：

•六星傳奇，見證輝煌： 戒面核心以隊名字首「P」鑲嵌耀眼鑽石，由代表第六座冠軍的「六芒星框」環繞其外，深刻記錄了璞園在過往賽季中所奪下的六座總冠軍獎盃，象徵著璞園領航猿深厚的勝利傳統與不滅的鬥志。戒面周圍環繞刻著全隊背號，象徵每一位成員都是奪冠路上不可或缺的重要力量。

•永續奢華，專注焦點： 本次戒指主石選用單顆0.5克拉的「人工培育鑽石」。璞園領航猿選擇了大克拉的主鑽配置，搭配18K金電鍍處理的極致亮面質感，相較於碎鑽鑲嵌，視覺上不只大器奢華，更融入了現代 ESG 永續環保理念，呈現出頂級珠寶的高雅品味與工藝細節。

這份榮耀除了向球場上的英雄致敬，也獻給每一位桃園市民。在5月17日的儀式中，球團將準備一枚與球員同等級、同樣具備精湛工藝的冠軍戒指，並特別致贈給桃園市府。這枚戒指象徵著整座城市與璞園領航猿的榮辱與共，將冠軍的喜悅與桃園這座土地緊密扣連。

領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）

領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）領航猿冠軍戒指。（桃園領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中