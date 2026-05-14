高球》中信公開賽首輪 石澄璇無畏風雨繳69桿並列第1

台灣選手石澄璇第一回合打出69桿暫並列領先。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金5000萬日圓（約1千萬台幣），由中國信託商業銀行主辦、TLPGA與JLPGA共同認證的「2026 中國信託女子公開賽 – JLPGA巡迴特別錦標賽」第一回合，今在東方高爾夫俱樂部開打，在滂沱雨勢影響下，原訂出發時間延宕兩小時至上午9：40，台、日兩巡迴賽女將仍無懼天候挑戰，努力保持絕佳狀態打出好球。「宜蘭球后」石澄璇在前九洞靠著Bogey-free的極佳手感脫穎而出，儘管在後九第2洞掉了唯一一桿，最終仍繳出69桿，與中國選手石昱莉、日次巡選手平岡瑠依及泰國選手歐妮查暫時並列領先。「中國信託女子高爾夫之星」則是劉芃姍和俞涵軒表現最佳，本輪打出74桿，目前以並列第38名前進次輪。

宜蘭長大的石澄璇自小就培養出無懼風雨的本領，本回合能打出佳績主要來自於對球場設定與狀態的掌握，「今天因為下雨的緣故，果嶺硬度沒那麼硬，球道上碼數也比較好計算，Par-on機會比較多。第11洞會吞Bogey，是因為第二桿擊球碼數差太多，第三桿也只能落在果嶺邊緣；第14洞的第2桿進攻果嶺球擊球碼數也不夠，所幸最後還是能搶下小鳥。整體來說，今天普遍表現都很好，開球木桿也都能停在球道上，只有兩洞未能上球道。不過少數Birdie機會還是推短了一點，我想明天如果天氣好一些，我的推桿也會再積極一點。」

請繼續往下閱讀...

石昱莉今天的好表現也讓人回想上次在2026台巡賽資格賽逆雨而行，最終以第5名佳績過關，而本輪在東方球場同樣表現亮眼：「這場是我今年第一場台巡賽，跟上次資格賽一樣，好像遇到下雨就打得特別好！今天特別有挑戰性的是兩個四桿洞，大上坡的第17洞旁邊有水障礙，再加上距離比較長，這一洞比較辛苦才拿下Par；普遍來說今天推桿也挺好的，許多救球也表現得很好，唯一三推出現在第11洞，因此吞下唯一的Bogey。」

平岡瑠依前年曾在「中國信託女子公開賽」留下並列第33名成績，今年則是更進一步，首日便登上首位，展現強大企圖心：「東方球場最具挑戰性的地方，就是沒能打上球道而掉進長草區，擊球難度就變得相當高，對我來說，這次的球場碼數設定不會有太大問題。第六洞出現Bogey是今天比較可惜的一點，第二桿就打到球道右側長草區，想從嵌埋的球位救回球道非常的困難，果嶺上救par推也沒能推好。不過這回合比賽比起前年來到東方球場，成績真的優異許多，我今年的目標，就是希望包括這場比賽在內，不管總獎金高或低，能夠順利拿下日次巡的首冠。」

泰國好手歐妮查也相當滿意在不利的天候條件下，自己能夠穩住陣腳打出好成績，「儘管早晨場上潮濕且風大，但我的各項擊球表現都維持在最佳狀態，一號木桿可以打得又直又遠，成功停在球道上，今天也才三洞未能打上球道，像第九洞開球偏離到左側外，不過最後還是能一切一推救回來。重要的是推桿也特別好，所以才繳出零Bogey的成績單，而且這也是我在台巡賽第一次的Bogey-free！」

今年比賽5月14日至5月16日三天皆開放球迷免費入場，同時大會也將在期間提供免費接駁車，想親臨現場共襄盛舉的民眾，可在賽事期間前往桃園捷運A7體育大學站1號出口搭乘前往東方球場的免費接駁服務。若無暇親赴現場，也可在5/14至5/16 11:00-16:00，鎖定中國信託女子公開賽 Facebook粉絲專頁、YouTube上的CTBC BROTHERS 中信兄弟官方頻道，以及MOD博斯高球2台欣賞實況轉播。

為吸引民眾踴躍到場，大會今年同樣推出眾多好康活動，除賽事三天，每日贈送限量入場禮外，還有每年持續進行的抽獎活動，三天正式賽現場觀賽民眾按讚加入「中國信託女子公開賽」臉書粉絲團，即可獲得抽獎券，有機會抽iPhone 17 Pro、65吋智慧電視、雷射智慧微型投影機、Apple Watch、Apple AirPods、漢來日月行館住宿券等多項好禮。

中國信託女子高爾夫之星俞涵軒第一回合打出74桿暫並列38。（大會提供）

中國信託女子高爾夫之星劉芃姍第一回合打出74桿暫並列38。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法