桌球》日本「爆哭哥」相原志綸 勇奪昀儒盃三年級單打冠軍

日本小將相原志綸（右）勇奪三年級男童單打冠軍。（葉柏旻提供）

〔記者許明禮／台北報導〕第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽今天在宜蘭運動公園體育館落幕，來自日本岡山縣的「爆哭哥」相原志綸昨在三年級男童單打一路過關斬將，最終在決賽以3:1力退板橋國小的洪晧鋮，以8連勝戰績奪冠，展現日本第一的實力。

10歲的相原志綸在2023年全農杯日本全國錦標賽輸球後當場爆哭，一哭成名，但隔年他捲土重來，最終在決賽以直落三擊敗李天翔，奪下斑比組（國小1、2年組）冠軍。

請繼續往下閱讀...

這次昀儒盃，相原志綸首次跨海來台參賽，也是唯一的國外選手，他在因緣際會下主動找到葉柏旻教練在三重市新開設的桌球館，並由葉柏旻擔任場邊指導，葉柏旻表示，左手持拍的相原的發球相當刁鑽，尤其兩面拉弧圈角度都能打得很開，且很敢起板，未來前景可期。

葉柏旻透露，相原第一天到球館來練球時，他原本已準備了翻譯機，沒想到相原中文講得還滿好的，原來相原的父母都是上海人，媽媽曾在日本留學，後來全家赴日本旅遊時碰到武漢肺炎疫情，一時回不了中國，相原就留在日本生活，順便學桌球，最後還入了日本籍。

葉柏旻表示，相原在球場上的情緒起伏較大，也很愛哭，有時候打不好，還會說，「這局我不要了!」昨天打完昀儒盃後，相原今天也到雨農國小打友誼賽，和國內好手切磋球技，經過這次的台灣行，他覺得台灣很有人情味，以後還要再來移地訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法