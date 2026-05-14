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網球》超越喬科維奇獨居史上第一！辛納大師賽狂飆32連勝

2026/05/14 21:26

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）手感發燙， 6：2、6：4解決俄國12種子盧布列夫（Andrey Rublev），地主頭號種子強勢挺進羅馬網賽男單4強，大師賽32連勝也超越塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），獨自成為史上第一人。

這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身，24歲的辛納去年不敵西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）屈居亞軍，今年回到祖國首都捲土重來，始終保持冷靜與高度專注，此役底線高效率打法穩居上風，僅花1小時32分鐘直落2淘汰盧布列夫，已是2010年、2011年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，第2位賽季前5項大師賽至少勇闖4強的男子球星，也樂壞中央球場爆滿的熱情球迷。

辛納近半年來大師系列賽橫掃群雄，連贏32場迄今未嘗敗績，把「三巨頭」現役最後一人喬科維奇2011年最長連勝的歷史紀錄比下去。此外，他自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里，已完成大師賽5連冠，若在獨缺的羅馬主場再搶2勝，還將跟上喬科維奇腳步，成為集滿全部9項大師賽金盃的史上第二人，增添「生涯金大師（Career Golden Masters）」殊榮。

「我不是為了紀錄而戰！」賽後辛納低調表示，其實數據和紀錄都是其次，臨場只想專心打好每一球，為了書寫自己的故事而奮鬥，「當然，這場比賽對我來說意義重大。但明天又是新的一天，不同的對手，不同的環境…在主場比賽，情緒上確實需要付出很多。但同時，我一定會盡我所能，讓今天過得很好。」

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

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