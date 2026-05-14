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中職》吳念庭再見安打！洪總65歲生日收贏球大禮

2026/05/14 21:32

吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹和樂天桃猿今天交手，台鋼先發投手江承諺6.1局無失分好投，2分領先的台鋼卻在8局上挨了林泓育追平2分砲。

9局下，樂天推出守護神朱承洋，王博玄2出局後選到保送，陳文杰接著敲安，將再見分送上得點圈。曾子祐挨觸身球造成滿壘、隨即退場換上代跑，吳念庭擊出再見安打，台鋼3:2贏球，洪總65歲生日收贏球大禮。

1局下，陳文杰敲安後，曾子祐的界外飛球，樂天捕手宋嘉翔和三壘手劉子杰都沒能掌握，樂天被多記1失誤，曾子祐隨即敲安，吳念庭也敲安。不過，曾家輝先三振魔鷹、再讓王柏融擊出雙殺打，化解危機。

3局下，相似劇情又上演，曾子祐、吳念庭在1出局後連線敲安，魔鷹再次遇到得點圈有人機會，這回把握住，相準變化球敲安，讓台鋼先馳得點。台鋼再靠王柏融高飛犧牲打，單局拿2分。

台鋼雄鷹先發投手江承諺上月拿下單月投手MVP，今天前6局展現穩定壓制力封鎖樂天打線，前6局僅被擊出3安打。

7局上，樂天首位打者劉子杰擊出二壘安打，台鋼一壘手郭阜林美技製造1出局，江承諺卻對林承飛投出保送，教練隨即決定換投。江承諺6.1局用79球退場。接手的黃群製造兩次飛球出局，江承諺力保不失，對戰樂天桃猿跨季連續 14.1局無失分。

前7局沒能得分的樂天，8局上終於突破，面對左投陳柏清，林智平2出局後敲安，林泓育接著擊出2分砲，本季首轟出爐，也追平比分。這同時也是陳柏清本季首次失分，今天賽前，他後援14場、16.2局，皆未失分。

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

曾家輝。（記者李惠洲攝）曾家輝。（記者李惠洲攝）

劉子杰與捕手宋嘉翔接高飛球撞在一起。（記者李惠洲攝）劉子杰與捕手宋嘉翔接高飛球撞在一起。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）魔鷹。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）王柏融。（記者李惠洲攝）

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

陳柏清。（記者李惠洲攝）陳柏清。（記者李惠洲攝）

吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）

吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）吳念庭敲出再見安打。（記者李惠洲攝）

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