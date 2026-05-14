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TPBL季後賽》蔣淯安砍23分 夢想家擊退攻城獅2連勝聽牌

2026/05/14 21:43

夢想家擊退攻城獅2連勝聽牌。（TPBL提供）夢想家擊退攻城獅2連勝聽牌。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今作客新竹攻城獅，蔣淯安繳出本土最佳23分，班提爾飆出全場最高33分，終場114：106獲勝，系列賽取得2：1領先。

攻城獅今天開局打出11：4攻勢，接著曾柏喻又完成3分打，帶隊持續擴大領先，但夢想家很快還以顏色再靠著蔣淯安三分球超前，兩隊展開拉鋸。這節尾聲徐小龍、馬力的發揮，攻城獅首節打完暫時取得4分優勢。

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

第2節兩隊打出火藥味，張宗憲和蔡宸綱在籃下卡位時，張宗憲手肘直接架在對方脖子上，蔡宸綱在擺脫過程中動作也較大，打出情緒，接著班提爾也不滿馬力的揮肘動作，衝上前理論，亂成一團，好在兩次衝突都未擴大。

不過，夢想家在蔣淯安領軍之下持續緊追，並靠著馬建豪三分打一舉超前，接著輪到霍爾曼跳出，半場打完暫時以61：49領先。霍爾曼在上半場繳出15分為全場最高，蔣淯安和班提爾兩節進帳12分，都是球隊領先關鍵；攻城獅方面，馬力拿下17分最佳。

班提爾。（TPBL提供）班提爾。（TPBL提供）

夢想家在第3節擴大到雙位數領先，但末節攻城獅靠著蔡宸綱、提傑接連得分，追到個位數差距，但霍爾曼、班提爾隨即跳出助隊保有優勢。終場前3分鐘蔡宸綱跳出，不只有高難度進球，還在防守做出貢獻，帶隊持續緊追，接著盧冠軒完成三分打助隊扳平。

最後1分鐘，蔣淯安、班提爾連續得分，夢想家回到4分領先，下一波進攻攻城獅沒能把握，只能眼看對手帶走聽牌勝。

夢想家班提爾今天繳出33分、9籃板、8助攻，霍爾曼25分、11籃板次之，蔣淯安貢獻本土最佳23分、6助攻、4抄截；攻城獅方面，馬力進帳全隊最高23分、11籃板，蔡宸綱15分、5籃板次之。

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

馬力。（TPBL提供）馬力。（TPBL提供）

蔡宸綱。（TPBL提供）蔡宸綱。（TPBL提供）

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