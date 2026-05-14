中職》再見安打送教頭生日禮！吳念庭與洪總共舞讚：節奏感比我好

台鋼總教練洪一中難得一起下去跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中今天在球場度過65歲生日，而子弟兵們極力搶勝，靠著吳念庭滿壘建功，生涯首支再見安打，台鋼3:2搶下勝利，送給洪總最棒生日禮物。

賽後，在MVP頒獎台上，除了拿下MVP的吳念庭，洪總也被「cue」上台，洪總笑說，選手的祝福都有收到，但賽前希望今天能夠贏球，今天也感謝吳念庭，至於生日願望，洪總喊話：「奪下今年總冠軍！」隨後，在球迷與主持人鼓譟下，洪總和吳念庭一起跳應援舞。

請繼續往下閱讀...

吳念庭笑說：「今天贏下來，洪總應該很開心吧。他應該很想跳舞，節奏感也比我好太多，球迷也知道，所以才cue他上台跳。」

樂天守護神朱承洋2出局後出狀況，保送王博玄、被陳文杰敲安，又砸到曾子祐，讓台鋼形成滿壘。吳念庭說：「自己狀況不錯，因兩出局後才有攻勢造成滿壘，對方心情應該很疲累，自己想說積極進攻，也看到對方有佈陣，因此希望把球跟進來、往游擊方向打。」

這同時也是吳念庭返台發展後，中職生涯首支再見安打，他回想，往年在日職二軍應該有過兩次再見安，返台後好像都不太容易輪到他，他說：「壘上有人時，就比較有信心。當下子祐被觸身球，有暫停一段時間，想趕快一棒結束比賽，明天起還有連戰，也希望投手們有更多休息。」

台鋼雄鷹特地幫總教練洪一中準備生日蛋糕。（記者李惠洲攝）

台鋼總教練洪一中生日願望是拿下總冠軍。（記者李惠洲攝）

吳念庭勇奪單場MVP。（記者李惠洲攝）

台鋼總教練洪一中難得一起下去跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

球迷祝福洪總生日快樂。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法