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TPBL季後賽》高國豪持續低迷但徐小龍替補上陣成亮點 威森提出看法

2026/05/14 23:06

徐小龍。（TPBL提供）徐小龍。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天以106：114不敵福爾摩沙夢想家，系列賽陷入1：2落後。今天替補上陣的後衛徐小龍表現搶眼，他攻下9分、4助攻，攻城獅總教練威森也看好他未來發展。

攻城獅今天在主場打出亮眼開局，但在第2節攻守崩盤讓夢想家擴大到雙位數領先，即便末節扳平卻也無力逆轉，讓對手聽牌。

威森說：「問題還是出現在第二節，防守沒有限制夢想家，這也是我們本季第一次單節丟掉37分，單節失分過多，這在季後賽會付出代價的，但我還是對於球員拚戰精神給予肯定，落後18分還能追到平手，但對方也投進一些高難度進球。」

威森強調，季後賽還沒結束，「我們還有機會去扭轉這個系列賽，要持續拚戰，我們是永遠不會放棄的團隊，要把專注力放在星期六的比賽。」

陣中一哥高國豪狀態持續低迷，今天僅攻下5分、3助攻，倒是頂替他上陣的徐小龍有搶眼表現。徐小龍說：「今天感覺很好，我也感受到的球迷支持的能量。自己聽從教練團的調度，上場努力拚戰每一分鐘，扮演好自己的角色。」

對於徐小龍表現，威森讚譽有加，「他上場都能有效帶起球隊能量，平常訓練他也很努力，傾盡所有，雖然他還年輕還在學習階段，但教練團也對他很有信心，他能影響球隊節奏也隨時做好準備。」威森也提到，他上場都有做到教練團設定，希望他能在未來比賽中繼續學習。

至於高國豪狀態，威森表示，會持續跟高國豪溝通也給他鼓勵，「他這段時間狀態有點不在比賽中也失去信心，我們會把比賽影片剪出來跟他討論。」他也強調， 高國豪對於攻城獅而言是很重要球員，希望他能把自己表現調整好，繼續幫助球隊。

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