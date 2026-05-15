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WTT支線賽》力退南韓新星甜蜜復仇 李昱諄首座國際賽女單冠軍到手

2026/05/15 07:04

李昱諄擊退南韓新秀朴架泫，奪下生涯首座女單冠軍。（取自WTT官網）李昱諄擊退南韓新秀朴架泫，奪下生涯首座女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄在2026年WTT伊斯坦堡支線賽女單4強賽，先以直落三擊退43歲德國老將單曉娜，決賽再以3:1力克18歲南韓新秀朴架泫，報了兩年前奧托切克支線賽決賽遭逆轉的一箭之仇，奪下生涯首座WTT賽事單打冠軍，也是繼葉伊恬3月在奧托切克站封后後，第2位在支線賽奪下女單冠軍的台灣球員。

世界排名61的李昱諄4強對上世界排名96的直板名將單曉娜，首局在6:10的絕境下化解1個局點後，12:10後來居上，次局起一路壓著對手打，11:8、11:3再下兩城，繼今年杜塞道夫支線賽之後贏得對戰2連勝。

世界排名84的朴架泫剛打完倫敦世界團體錦標賽隨即轉往土耳其參加支線賽，李昱諄兩年前在奧托切克支線賽首度闖進決賽，最後就是栽在當時年僅16歲的朴架泫手上。

睽違兩年再度在決賽舞台相逢，李昱諄首局在10:9領先下雖錯過1個局點，隨後接發球直接反手搶攻、正手發球搶攻都得手，12:10先馳得點。次局，李昱諄在6:9落後時一度追到9:10，但被對手發搶得分，9:11讓出。

關鍵第3局，李昱諄克服開局1:3落後，10:8搶先聽牌，朴架泫接發球正手搶攻化解第1個局點，但隨後接發球出界，李昱諄有驚無險以11:9拿下。第4局，李昱諄在1:2落後時連拿3分，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，李昱諄展現強大的正手相持能力，打得朴架泫無力招架，又是一波7:0的攻勢，最終以11:2完成甜蜜復仇。

女雙決賽，世界排名67的李昱諄/簡彤娟在第2、4局分別錯過開局7:1、8:0的大幅領先，最終以8:11、10:12、11:3、10:12敗給世界排名58的印度穆克吉「怪膠組合」，無緣繼里爾、杜塞道夫站之後收下今年第3座支線賽女雙冠軍，10連勝紀錄也畫下句點。

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