自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李昱諄復仇擊敗韓國新星　首奪WTT支線賽女單冠軍

2026/05/15 01:30

〔中央社〕在土耳其舉行的WTT伊斯坦堡支線賽，台灣女將李昱諄今天在冠軍戰以3比1擊敗韓國小將朴架泫，生涯首奪WTT支線賽女單冠軍，而且還攜手簡彤娟拿到女雙亞軍。

總獎金3萬美金（約95萬新台幣）的世界桌球職業大聯盟（WTT）伊斯坦堡支線賽，現年28歲、世界排名61名的台灣女將李昱諄，名列女單第2種子，今天在冠軍戰與18歲韓國小將朴架泫正面交鋒，雙方曾在2024年WTT支線賽的女單冠軍戰交手，不過當時李昱諄遭到逆轉吞敗。

此役首局開打後，李昱諄與對手上演激戰，不過隨即把握機會，連得5分擺脫僵局，不僅佔據領先位置，接著更率先逼出局點，就算遭到對手化解，李昱諄仍以12比10先馳得點，只是第2局未能延續絕佳手感，幾乎整局都被壓制情況下，以9比11讓出。

進入關鍵第3局，處於落後的李昱諄並未自亂陣腳，兩波連續得分攻勢幫助她逆轉比分，同時穩住領先地位，順利以11比9取得聽牌，加上第4局李昱諄繳出宰制級表現，在2比2平手時連拿9分直取比賽勝利，終場再以11比2如願稱霸WTT伊斯坦堡支線賽的女單賽場。

另外，李昱諄還與巴黎奧運國手簡彤娟搭檔女雙，兩人榮膺頭號種子，並順利挺進冠軍戰，可惜面對第4種子「印度組合」S.穆克吉（Sutirtha Mukherjee）、A.穆克吉（Ayhika Mukherjee），李昱諄、簡彤娟發揮不如預期，尤其第2局錯失開局5比0領先優勢，終場以1比3吞敗拿到亞軍。（編輯：楊昭彥）1150515

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中