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MLB》186轟明星金手套外野手回歸衛冕軍道奇！主帥羅伯斯有話要說

2026/05/15 07:33

海沃德。（資料照，美聯社）海沃德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前根據《美聯社》報導，不到2個月前宣布退休的前明星外野手海沃德（Jason Heyward），將加入衛冕軍道奇，擔任棒球營運部門特別助理。

海沃德16個大聯盟生涯曾效力過6支球隊，其中一隊就是道奇。他在2023年賽季前與道奇簽下小聯盟合約，該年出賽124場比賽，打擊率0.269，敲出15轟、40分打點，隔年以1年900萬美元合約續留，但無法複製前一年表現，在季中遭指定讓渡（DFA）後釋出，海沃德之後與太空人簽約，直到球季結束。

不過海沃德最知名的，仍是他離開生涯第一支球隊，也是他曾高居《棒球美國》百大新秀第1名的勇士後的爆炸性成長，2016-2022效力小熊期間，幫助小熊打破「山羊魔咒」，奪下隊史睽違108年的世界大賽冠軍。海沃德還效力過紅雀與教士，積1824場出賽，敲出186轟、730分打點，打擊三圍.255/.336/.408，攻擊指數0.744。

海沃德在今年3月底宣布退休，如今不到2個月後重返棒球界，回到老東家之一的道奇擔任棒球營運部門特助。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我很高興Jason能回到這個球團，我知道他會在小聯盟體系做事，這很棒。」

羅伯斯表示，海沃德已經非常熟悉道奇球團的設施，接下來就是和管理層一起合作，去學習球隊另一方面的運作方式，更瞭解如何經營一支球隊，「我相信這對他的成長會很有幫助，對整個球隊也會帶來巨大價值。」

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