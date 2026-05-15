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MLB》鄧愷威續留輪值再先發出賽！太空人主帥：他是我們唯一能夠...

2026/05/15 07:51

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《休士頓紀事報》報導，太空人台灣強投鄧愷威將於台灣時間週日（17日）於主場先發迎戰遊騎兵，這也是他本季第3場先發。

太空人先發輪值本季飽受傷病困擾，連帶影響牛棚工作量倍增，導致投手群幾乎是連環爆的慘況，唯獨鄧愷威是陣中少數亮點。鄧愷威今年以牛棚角色為主，近期再度被拉往先發支援輪值，上次出賽是在11日對上紅人，先發3局被敲5安失3分，投出1K、1保送，另有1次觸身球，吞下本季第3敗。

太空人目前正在連13場的地獄賽程中，之後還會有另一波10連戰，讓鄧愷威繼續待在輪值能減輕太空人投手群負擔，讓鄧愷威拉長局數的同時，也能降低球隊採取牛棚日的需求。目前太空人採用6人輪值，目前仍缺少兩位傷兵，分別為王牌布朗（Hunter Brown）與左投哈維爾（Cristian Javier）。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）透露，鄧愷威下一戰預計會把用球數提升至80至85球，對於他的使用計畫，艾斯帕達表示：「等到我們其他投手陸續回歸、牛棚角色重新調整後，我們會再看看鄧最適合的位置。但現階段，他是我們唯一1位有把握能投80、85球的人。」

鄧愷威本季出賽15場有2場先發，投26局送出23次三振，被敲出20支安打失掉9分自責分，防禦率3.12、ERA+136、FIP（投手獨立防禦率）3.88，每局被上壘率1.08，被打擊率0.211，拿下1勝3敗。

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