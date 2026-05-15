MLB》「打者翔平」連休2天仍有機會代打！道奇主帥曝大谷驚人舉動

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天「單刀」登板，「投手大谷」面對巨人繳出7局8K無失分好投奪勝，而「打者翔平」則是昨天與今天都休兵，不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷今天仍有機會上場代打。

道奇事先就決定讓「打者翔平」連續2天休兵，以減緩他二刀留帶來的負擔，今天啟用史密斯（Will Smith）作為開路先鋒人選。不過羅伯斯賽前透露，其實大谷可以上場，「我們會視比賽情況而定，如果有需要，他可以上場代打。」

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羅伯斯表示，未來仍可能持續安排大谷休兵日，以「投手優先」的策略為主，至於是否會在季後賽或視球季後段增加大谷的出賽，羅伯斯說：「還有彈性調整空間，任何球員都會面臨疲勞與恢復困難的問題，我們必須判斷何時該推一把、何時該停下。現在他（大谷）逐漸找到好的節奏，希望能維持這樣，之後再視需求增加他的工作量，但現在還不是時候。」

另外，羅伯斯雖然已經事先告知大谷今天不會擔任先發指定打擊，也預期大谷會在比賽快開始時才會到球場，但大谷今天仍在比賽開打前3個半小時就進入休息室，雖然比平時晚一些，但仍讓羅伯斯吃驚。羅伯斯笑說：「我其實希望他今天能晚一點來，好好放鬆休息，把時間拿來恢復身體狀態。」

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