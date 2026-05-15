中職》兄弟王牌「嘻嘻哈哈」讓辜仲諒說話了 前旅日好手：期待完美回歸

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均前天寫下生涯最慘先發，只投0.1局狂失9分崩盤，退場後還在休息室與隊友有說有笑，讓前旅日好手、現任軟銀球團亞洲區球探代表李杜軒重砲抨擊。昨天兄弟老闆辜仲諒直呼「要打屁股」，球團也發新聞稿致歉。

李杜軒在社群媒體痛批：「我替兄弟球迷感到不值，怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈，不知道這時選手在想什麼？看到他的老將、教練，有人去教他嗎？不尊重球迷和場上隊友，在日職應該直接被冰起來！不尊重球迷、不尊重還在場上比賽的隊友們！」

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李杜軒一席話引發球迷正反兩派看法，他也再度發文表示：「別象迷自己吵起來，各位球員還要靠大家進場或電視機前的加油，大家都是為了自己支持喜歡的球隊！我只是在不同角度評論這事而已！」

昨天兄弟老闆辜仲諒也被記者堵麥，談及此事直言「要打屁股」，對此李杜軒表示：「老闆都知道那就不用我們操心！期待下一場能完美的回歸！」

昨晚中信球團解釋，鄭浩均退場後非常自責，但不希望因個人情緒影響團隊士氣，試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，緩和當下緊繃氛圍，球團與教練團再次告誡全體球員，身負球迷和社會各界期待關注，一言一行都要負起責任。

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