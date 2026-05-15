自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟王牌「嘻嘻哈哈」讓辜仲諒說話了 前旅日好手：期待完美回歸

2026/05/15 08:19

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均前天寫下生涯最慘先發，只投0.1局狂失9分崩盤，退場後還在休息室與隊友有說有笑，讓前旅日好手、現任軟銀球團亞洲區球探代表李杜軒重砲抨擊。昨天兄弟老闆辜仲諒直呼「要打屁股」，球團也發新聞稿致歉。

李杜軒在社群媒體痛批：「我替兄弟球迷感到不值，怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈，不知道這時選手在想什麼？看到他的老將、教練，有人去教他嗎？不尊重球迷和場上隊友，在日職應該直接被冰起來！不尊重球迷、不尊重還在場上比賽的隊友們！」

李杜軒一席話引發球迷正反兩派看法，他也再度發文表示：「別象迷自己吵起來，各位球員還要靠大家進場或電視機前的加油，大家都是為了自己支持喜歡的球隊！我只是在不同角度評論這事而已！」

昨天兄弟老闆辜仲諒也被記者堵麥，談及此事直言「要打屁股」，對此李杜軒表示：「老闆都知道那就不用我們操心！期待下一場能完美的回歸！」

昨晚中信球團解釋，鄭浩均退場後非常自責，但不希望因個人情緒影響團隊士氣，試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，緩和當下緊繃氛圍，球團與教練團再次告誡全體球員，身負球迷和社會各界期待關注，一言一行都要負起責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中