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雲林田徑小將發威 廖貫閎打破全國高懸18年紀錄

2026/05/15 08:34

雲林二崙國小廖貫閎打破全國小學田徑錦標賽男童三項全能高懸18年大會紀錄奪金。（梁博雍提供）雲林二崙國小廖貫閎打破全國小學田徑錦標賽男童三項全能高懸18年大會紀錄奪金。（梁博雍提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026全國小學田徑錦標賽昨（14）日閉幕，雲林縣小選手們表現優異，除林品岑在女童60公尺打破大會紀錄，廖貫閎更是在男童三項全能運動項目，打破大會高懸18年的紀錄，昨天比賽成績揭曉現場觀賽的雲林縣代表隊成員振臂激動歡呼。

全國小學田徑錦標賽5月13、14日在花蓮舉行，雲林縣有27名選手參加11個比賽項目，雲林縣代表隊總幹事、斗六鎮南國小校長梁博雍指出，每個選手今年表現都很優秀，有好幾個更超越平日在學校練習、縣內比賽的成績。

廖貫閎現就讀二崙國小6年級，喜歡運動，4年級加入學校田徑隊，教練蔡合美從他的身材體型，且爆發力及速度不錯，培訓他為跳高、100公尺、鉛球3項目的全能運動選手，在縣內比賽中在單項的跳高比賽中即為常勝軍。

梁博雍說，在這次比賽中，貫閎在跳高跳出1.78米，鉛球也推出13.90米，若在單項中也都是可奪牌的佳績，他這次3項總成績達2561分奪金，打破2008年台北縣（新北市）蔡振龍2502分，高懸18年的大會紀錄。

梁博雍表示，根據貫閎的教練蔡合美分享，先前他在中小運動會成績為1.69米，之後一直卡關，沒想到這次不僅自我突破，且跳出1.78米，讓大家都嚇到。

打破女童60公尺紀錄的林品岑，就讀北港鎮北辰國小6年級，教練許茹茵觀察她的身材比例、速度快，專攻短跑，這次不僅60公尺奪冠、破大會紀錄，100公尺也奪銅牌。林品岑的外公為雲林縣體育會前理事長陳景初，特地前往花蓮為雲林小將加油，親眼見證孫女破紀錄，樂開懷。

雲林北港鎮北辰國小林品岑在2026全國小學田徑錦標賽60公尺打破大會紀錄奪金，外公陳景初前往觀賽祖孫開心合影。（梁博雍提供）雲林北港鎮北辰國小林品岑在2026全國小學田徑錦標賽60公尺打破大會紀錄奪金，外公陳景初前往觀賽祖孫開心合影。（梁博雍提供）

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