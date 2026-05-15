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MLB》道奇43億明星強投傳出好消息！主帥羅伯斯卻曝恐無法及時復出

2026/05/15 08:55

葛拉斯諾。（資料照，美聯社）葛拉斯諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在本月7日先發對上太空人，因背部痙攣只投1局就退場，最終進入15天傷兵名單。今天道奇隨隊記者透露他的最新狀況，總教練羅伯斯（Dave Roberts）則認為，葛拉斯諾還無法及時復出。

自2023年12被交易至道奇、簽下5年1.365億美元（約42.7億新台幣）約的葛拉斯諾，7日當天只投1局傷退，球團原本樂觀認為他不用進傷兵名單，直到9日賽前才大轉彎，將他放進15天傷兵。本季葛拉斯諾先發7場，投39.2局送出49K，防禦率2.72，拿下3勝0敗。

依照日期來看，葛拉斯諾的15天傷兵預計將在台灣時間5月24日結束，《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）今透露，葛拉斯諾過去幾天已經開始進行傳接球，目標是能盡快回到投手丘，如果情況順利，就能重返先發輪值。

不過道奇總教練羅伯斯今天賽前談到葛拉斯諾的狀況，卻表示他不認為葛拉斯諾能在15天傷兵結束後就立刻復出，「他現在在訓練室，正在做核心、背部等方面的復健，我想他昨天和今天都有在進行傳接球。但我不認為他能馬上回來，簡單說就是這樣。」

雖然葛拉斯諾短時間內還不能回歸，但塞揚強投史奈爾（Blake Snell）日前已提前復出填補輪值空缺。目前道奇先發輪值除了史奈爾，還有山本由伸、大谷翔平、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、斯漢（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希坐鎮。

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