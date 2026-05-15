MLB》大谷翔平不見蹤影！賈吉重返打者實力榜王座 挑戰史無前例壯舉

大聯盟官網更新打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，也是今年球季第4次，由洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）重返第1名寶座；至於本季表現不如以往的道奇日本巨星大谷翔平，已經完全脫離打者實力榜。

在這次打者實力榜更新排名中，上一次位居第2的賈吉重返第1名，官網表示，這位連續4年攻擊指數超過1.000的強打者再次展現火熱狀態，截至本週三，賈吉18戰狂敲7轟趕進度，目前已16轟高居美聯全壘打王，照此節奏本季上看58轟，有望成為史上第一位生涯5度單季50轟的球員，超越目前與他並列紀錄的索沙（Sammy Sosa）、馬怪爾（Mark McGwire）與貝比魯斯（Babe Ruth）。

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本次打者實力榜大洗牌，1至10名分別為賈吉、勇士歐森（Matt Olson）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基萊斯（Ben Rice）、運動家蘭利斯（Shea Langeliers）、釀酒人圖榮（Brice Turang）、費城人哈波（Bryce Harper）、紅雀沃克（Jordan Walker）、天使楚奧特（Mike Trout）。其中有一半都是本季首度進榜，為史瓦伯、蘭利斯、圖榮、哈波與沃克。

值得一提的是，本季前2次打者實力榜都高居第1的大谷翔平，在今年重返二刀流完全體後，打擊成績明顯下滑，在上一次排名更新中已經跌出前10名，不過仍有獲得部分選票；但在這次排名中，大谷完全沒獲得任何專家投票，完全從打者實力榜銷聲匿跡。

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