MLB》拉開與「法官」差距！擊敗大谷的47億重砲狂炸18轟寫鬼神紀錄

史瓦伯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天以3：1擊敗紅襪，明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天敲出本季第18轟，近7戰狂敲7發全壘打，持續拉開差距，穩居大聯盟全壘打王。

去年敲出生涯新高56轟擊敗大谷翔平奪下國聯全壘打王的史瓦伯，季前和費城人簽下5年1.5億美元（約新台幣47億）延長合約，今年依舊狂轟猛炸，賽前17轟領先美聯全壘打王的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）1轟，高居大聯盟之冠。今天史瓦伯8局上又開砲，敲出右外野417英呎陽春砲，擊球初速高達110.4英哩，本季第18轟出爐，幫助費城人打破0：0僵局，也成為致勝一擊。

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Kyle Schwarber breaks the scoreless tie with his MLB-leading 18th home run pic.twitter.com/I5V9O8u05U — MLB （@MLB） May 15, 2026

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史瓦伯44場比賽敲18轟，追平1980年的施密特（Mike Schmidt）並列隊史第2，僅次隊史紀錄保持人、1923年威廉斯（Cy Williams）的20轟；此外，史瓦伯7戰7轟，也成為隊史自1900年以來第8人（第10次）。

史瓦伯近7戰29打數9安打有7安是全壘打，貢獻10分打點，打擊三圍.310/.375/1.034；本季史瓦伯出賽44場，打擊三圍.226/.355/.610、攻擊指數0.965，敲出18轟、30分打點。

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