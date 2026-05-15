MiLB》對決道奇最強2大物飆K！台灣火球男林振瑋4.2局5K獲美媒盛讚

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀2A的台灣最速火球男林振瑋，今天先發對決道奇2A，主投4.2局失2分飆5K無關勝負。

林振瑋開賽面對前4名打者中，有2名是道奇農場前2名的大物新秀，分別為百大第9的德保拉（Josue De Paula）與第20的霍普（Zyhir Hope），雖然被德保拉敲出二壘安打，但2出局後讓霍普敲出二壘滾地出局，化解失分危機。

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2局下林振瑋先後投出保送與被敲安打，但2出局一三壘有人時飆K解圍。3局下開局雖然被敲安打，但隨後讓道奇頭號大物德保拉敲出二壘滾地雙殺，接著再飆1K，上演變相3上3下。

4局下是林振瑋今天遭遇最大亂流的一局，雖然開局就三振掉或埔，但接著連續被敲出3支安打掉分，2出局後又發生暴投，所幸及時再送出三振止血。5局下林振瑋續投，開局被敲出二壘安打，解決掉德保拉後被敲高飛犧牲打失分，但接著又保送霍普，結束今天投球任務。

林振瑋退場後，隊友登板幫他守住壘上跑者，沒再丟分。最終林振瑋主投4.2局用76球有49顆好球，被敲出7支安打，失掉2分都是責失分，投出5次三振，另有2次保送與1次暴投，退場時球隊領先所以無關勝負，防禦率稍微下修至3.95。

林振瑋今天在2局下飆K化解一三壘有人危機，大聯盟官網紅雀新秀專家瑞斯（Kyle Reis）表示，林振瑋毫無疑問比以往更能掌握好球帶，也能有效搭配他小幅度的變化球，來去對決與混淆打者。

Strikeout, Chen-Wei Lin.

There's no denying that Lin is commanding the zone so much better than ever, and he's mixing in this little breaker effectively. pic.twitter.com/3AQaNadw8R — Kyle Reis, 58% Neanderthal （@kyler416） May 15, 2026

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