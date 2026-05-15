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MLB》大都會大物菜鳥首轟出爐 索托大讚：給球隊帶來需要的能量

2026/05/15 10:56

A.J.尤因生涯首轟出爐。（美聯社）A.J.尤因生涯首轟出爐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天與老虎進行3連戰最終戰，終場9比4獲勝，收下本季首次系列賽橫掃，其中大物菜鳥A.J.尤因（A.J. Ewing）擊出生涯首轟，讓陣中老大哥索托（Juan Soto）都給予稱讚。

位列今年百大新秀第34的A.J.尤因，日前被大都會拉上大聯盟，並在對戰老虎系列賽迎來生涯首戰，今天他在3局下擊出右外野全壘打，生涯首轟出爐。

賽後索托受訪，提到這位小老弟不吝嗇給予稱讚，表示A.J.尤因給球隊帶來需要的能量，「他是我們年輕的核心之一，他也是個謙遜的小朋友，他表現得非常好。」

A.J.尤因升上大聯盟後，第一支安打是三壘安打，今天開轟則是他的第2支安打，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，A.J.尤因是大都會隊史上，首位生涯前兩支安打就是三壘安打、全壘打的球員，放眼全聯盟過去20年，加上A.J.尤因也只有7位球員完成這項成就。

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