MLB》最速158公里！37歲塞揚強投6局飆8K好投問天 苦當隊內敗投王

塞爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前以6勝並列國聯勝投第2名的勇士37歲塞揚強投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），今天面對小熊迎來本季第9場先發，再度繳出6局僅失1分的優質好投，無奈自家打線遭徹底封鎖，讓他「問天」吞敗。

塞爾今天唯一失分出現在6局上，開局保送哈普（Ian Happ）後，下一棒鈴木誠也擊出游擊滾地球，結果勇士游擊手金河成傳球失誤，不僅雙殺沒抓成還形成無人出局一三壘有人局面，接著塞爾讓蕭（Matt Shaw）敲出滾地球形成野選，三壘上的哈普回本壘得分突破0：0僵局，塞爾再連飆2K結束今天投球任務。

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小熊8局上再靠著哈普陽春砲攻下保險分，而勇士打線反攻無力，最終慘遭完封。塞爾今天主投6局用100球有65顆好球，最快球速98.1英哩（157.8公里）被敲出5支安打，失掉1分非自責分，飆出8次三振另有1保送，賽後防禦率1.96，最終悲情吞下本季第3敗，成為勇士陣中敗投王。

小熊今天靠著今年表現出色的布朗（Ben Brown）先發4局無失分好投，加上牛棚4名投手聯手把關，完美封鎖勇士打線，中止4連敗同時也中斷勇士4連勝。賽後勇士仍以30勝14敗高居大聯盟龍頭，小熊28勝16敗位居國聯第2。

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