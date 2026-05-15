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基隆半程馬拉松開放報名 將提供跑者專屬的影片

2026/05/15 12:25

基隆半程馬拉松即日起開放報名，限額四千人，今年將提供跑者專屬影片。（記者盧賢秀攝）基隆半程馬拉松即日起開放報名，限額四千人，今年將提供跑者專屬影片。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市半程馬拉松已有跑者敲碗，市府表示，今年將提供跑者專屬的影片，留下個人化的回憶，還有親子變裝嘉年華，民眾全家一起跑。今天開始報名，限額4000人。

基隆半程馬拉松9月20日從國門廣場開跑，沿著基隆港邊一路跑到外木山，有山、有水還有港景，是國內較特殊的跑線，市府召開記者會宣布今天開始報名至6月30日，市議員陳宜、馬拉松經驗豐富的藝人「小豬」 黃沐妍、跆拳道金牌好手林侑萱等出席。

副市長邱佩琳表示，今年基隆城市馬拉松以「RUN YOUR FRAME 跑出你的畫面」為主題，今年主辦單位將沿途為跑者拍攝影片，完賽後可以下載跑者專屬的影片，還有配速列車長與親子變裝嘉年華等客製化服務；同時，將即時監控環境，優化賽道、安全維護，沿途還有吉古拉、泡泡冰等補給，歡迎全國跑者來體驗有山、有海、有港的路跑。

陳宜也表示，她許多高雄的朋友開始敲碗，基隆有好吃的美食，跑者都會提早入住基隆，體驗不一樣的路跑。

教育處副處長楊永芬表示，這項馬拉松分為21K半馬組（限額1680）、9K休閒組（限額1440），及3K 親子組（限額880）；完賽獎牌為雨滴形，除了有專屬影片外，還可現場雷射雕刻參賽者姓名及成績作為紀念。

基隆半程馬拉松即日起開放報名，限額四千人，今年將提供跑者專屬影片。（記者盧賢秀攝）基隆半程馬拉松即日起開放報名，限額四千人，今年將提供跑者專屬影片。（記者盧賢秀攝）

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