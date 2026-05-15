MLB》代班大谷扛核彈頭開轟還惡搞山本！道奇鐵捕笑：像翔平那樣...

史密斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天休兵，由明星鐵捕史密斯（Will Smith）代班開路先鋒，而他也稱職扮演核彈頭角色，首局首打席就敲出陽春砲，賽後他也透露今天擔任第一棒的心境。

今天是史密斯生涯首度擔任第一棒，馬上就有好結果，首局首打席就鎖定巨人先發投手魯普（Landen Roupp）的伸卡球，夯出中右外野方向陽春砲，本季第4轟幫助道奇先馳得點。

請繼續往下閱讀...

賽後史密斯笑著表示：「我是抱著像翔平那樣打的心情走進打擊區的。」而他開轟後，大谷也在板凳上露出笑容並鼓掌，史密斯強調自己保持平常心：「雖然最後是最好的結果，但對我來說，那也只是稀鬆平常的一個打席而已。」

道奇今天雖然一度遭巨人追平，但後續火力甦醒拿下勝利，史密斯直言：「能有好的開始真的很重要，因為我們不是陷入落後追分的局面，而是能夠用領先後一路守成的方式來比賽。雖然中間有被追平，但最後還是成功贏球，真的很棒。」

另外，9局下巨人最後反攻時，轉播單位還捕捉到史密斯趁著大谷翔平與山本由伸在休息區相談甚歡時，偷偷躲在山本身後惡作劇，在他的帽T裡放了一堆口香糖的逗趣畫面。而道奇今天獲勝後，也成功奪回國聯西區龍頭寶座。

Will Smith says he snuck 8 pieces of gum into Yamamoto's hoodie



Will the DH hitting homers and pulling out the pranks pic.twitter.com/qkwR8hqbc6 — Dodgers Nation （@DodgersNation） May 15, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法