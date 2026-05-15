日職》大核爆後首次登板！徐若熙球速最慢剩143公里 先發5局僅投2K

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力軟銀的台灣火球男徐若熙，今天迎來自5月4日在一軍對西武4局狂失7分後下二軍首度登板，面對歐力士二軍先發5局失2分，送出2次三振。

徐若熙今天第一局就用了22球，1出局後投出四壞保送，該打席飆出今天個人最快球速153公里，接下來連續2名打者，徐若熙都製造外野飛球出局。2局下起徐若熙四縫線速度明顯下滑，開局就被敲出二壘安打，2出局後又被敲適時安打失分，這個半局直球速度大多落在145公里，沒有投到150公里。

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3局下徐若熙總算投出本場比賽第1次三振，但下個打者又投出保送，抓下第2個出局數後，面對内藤鵬的打席，直球速度下滑更明顯，出現2顆僅143公里的速球，為他本場最慢，最終該打席纏鬥11球，徐若熙讓打者敲出二壘滾地出局。

4局下徐若熙以四壞保送開局，1出局後被跑者盜上二壘，隨後被池田陵真敲出左外野安打丟分，所幸徐若熙接著用雙殺打止血。5局下徐若熙上演本場首次、也是唯一1次3上3下，結束今天投球任務。

徐若熙此役僅在首局飆超過150公里速球，先發5局用83球僅製造4次揮空，被敲出3支安打、投出3次四壞保送，失掉2分責失分，僅投出2次三振，二軍防禦率上漲至2.70，退場時球隊2：2平手無關勝負。

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