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高球》相隔7年再站上美國女子公開賽 錢珮芸透露最大挑戰

2026/05/15 13:54

錢珮芸（台新提供）錢珮芸（台新提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕錢珮芸於美國佛州舉行的美國女子公開賽資格賽中，以兩回合68、71桿，總桿數低於標準桿7桿的139桿，成功取得正賽門票，這也是她自2019年後再次站上美國女子公開賽舞台，面對即將到來的賽事，錢珮芸也分享自己目前的目標，現階段最重要的，是讓自己以健康、穩定的狀態迎接比賽，並期待透過世界級舞台持續累積經驗與成長。

談到取得資格的心情，錢珮芸坦言既開心也感恩，「這一直是每位職業選手都很嚮往的舞台，對我來說也是一種肯定。」尤其經歷這段時間身體狀況、復原與調整後，更讓她珍惜再次站上這個舞台的機會。錢珮芸透露，這次備戰過程比想像中更加辛苦，「身體狀況、長期旅行累積的疲勞，加上手術後的恢復，都讓自己必須重新調整節奏。」她也提到，過程中最大的挑戰，是如何在有限的體力下，仍維持訓練品質與心理狀態，因此學著更傾聽自己的身體、重視休息與恢復，「慢慢把專注放回每一天的準備，而不是過度去想結果。」

今年美國女子公開賽將於6月4日至7日登場，錢珮芸曾於2019年參賽並繳出並列第50名成績，深知賽事對各方面都有極高要求。此次再度取得參賽資格後，她也將持續加強短桿與身體恢復調整，並投入更多時間進行球場策略與心理層面的準備，希望讓自己能以更成熟、更從容的狀態迎接挑戰。「我希望自己能享受比賽、專注在每一桿，盡可能把平常準備的內容發揮出來。」

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