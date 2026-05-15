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世界盃》「藍武士」日本隊公布26人名單 王牌三笘薰受傷無緣出戰

2026/05/15 16:14

日本男足總教練森保一。（路透）日本男足總教練森保一。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界盃足球賽將在當地時間6月11日登場，「藍武士」日本隊今天公布26人名單，效力英超布萊頓的日本球星三笘薫因左大腿後肌拉傷，確定缺席世界盃。效力法甲摩納哥的南野拓實，去年12月因左膝前十字韌帶斷裂，雖然持續努力復健，但最終仍趕不上世界盃。

而效力日本J聯盟FC東京的39歲老將後衛長友佑都，將成為亞洲史上首位連5屆參加世界盃舞台的選手

日媒《產經體育》報導，日本男足總教練森保一表示，三笘薫在最近一場比賽中受傷，已經處於無法入選名單的狀況，「醫療團隊回報認為，他很難在本屆賽事期間復出，因此我們只能放棄徵召他。」

日本球星三笘薫。（資料照，法新社）日本球星三笘薫。（資料照，法新社）

本屆世界盃會內賽擴增至48隊創史上最多，比賽時間將是當地期間6月11日至7月19日舉行，由美國、墨西哥和加拿大三國聯合舉辦。

日本男足在本屆世界盃會內賽，與荷蘭、瑞典、突尼西亞分在F組。首戰日本將碰上荷蘭，接著面對突尼西亞，小組賽最後一場是面對瑞典。

日本男足26人名單

門將：早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶

後衛：長友佑都、谷口彰悟、渡邊剛、板倉滉、伊藤洋輝、富安健洋、菅原由勢、瀬古歩夢、鈴木淳之介

中場/前鋒：伊東純也、遠藤航、鎌田大地、前田大然、小川航基、田中碧、上田綺世、堂安律、佐野海舟、中村敬斗、鈴木唯人、久保建英、塩貝健人、後藤啓介

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