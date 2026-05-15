MLB》揮空率達28％！投手大谷再進化 火球3大數據創新高

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平以二刀流迎接開季，繳出防禦率0.82的驚人數據，日媒撰文點出，「投手大谷」今年的火球威力和轉速達到生涯巔峰，成為他在投手丘宰制對手的主要武器。

大谷翔平昨天先發面對巨人，主投7局被敲4安無失分，飆出8次三振，另有2保送，製造17次揮空，最快球速為100.6英哩（約161.9公里），出賽7場都繳出優質先發，賽後以防禦率0.82重返大聯盟防禦率王。大谷共投了本季新高的105球，其中最多的是速球，有48顆，揮空率為33.3％，其次橫掃球則有41顆，揮空率高達36.8％。

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日媒《日刊體育》指出，今年「投手大谷」最顯著的改變在於速球的壓制力，在昨天的8次三振中，有4次是靠直球取得，這已是他連續5場先發用直球拿下三振達4次以上。值得一提的是，大谷翔平本季的K/9值高達10.23，超越了目前國聯塞揚獎大熱門人選、海盜王牌史基斯（Paul Skenes）的10.08。

內文提到，大谷翔平本季直球平均球速為97.9英里（約157.6公里），雖然略低於去年，但去年多為短局數，可是與2023年先發時的96.8英里相比，整整快了約2公里，令人驚訝的是，31歲的大谷在手術後的球速，竟然比手術前任何一年都要快。除了球速，直球的轉速也大幅進化，大谷本季直球平均轉速達到2485轉（RPM），創下生涯新高，直球揮空率也有28.0%，同樣刷新了旅美以來的最高紀錄。

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