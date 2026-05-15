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苗縣長盃武術教育錦標賽登場 300位選手大顯身手

2026/05/15 16:41

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場，參賽選手大顯身手。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場，參賽選手大顯身手。（圖由苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽，今（15）日在苗栗市巨蛋體育館登場，共有20所學校、近300位選手上場大顯身手，展現學習成果；大會並邀請賴招旗、錢惠元等武術名家，分別展現十路彈腿、太祖長拳、紅拳、行者棍、大六合刀、季氏八極拳等各家絕學，讓參賽者能更了解各家武術之精髓。

苗栗縣政府指出，近年來積極推動武術教育，除成立全台第一所武術學校「福興武術國民中小學」，也陸續舉辦五步拳、忠義拳、少林基本拳種子教師培訓，並在重點學校成立武術社團，帶動武術風氣，希望苗栗子弟個個都能文武雙全。

今天的比賽有來自全縣的20所學校、近300位選手參賽，指定項目包括五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳等四種指定套路，另外，傳統武術項目有拳術和兵器的單練、對練和團練。選手們依序上場，大顯身手，把拳術和兵器打得虎虎生風，展現習武成果。

主辦單位也邀請賴招旗、錢惠元、潘佳佑與黃書藏、林昌翰、曾俐琦與昌靖淳、陳柏名等武術名家，分別展現十路彈腿、太祖長拳、紅拳、行者棍、大六合刀、季氏八極拳等各家絕學，俐落拳腳功夫和精湛的兵器操練，精彩絕倫，讓參賽選手對武術有更深入的了解。

苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場，參賽選手打起拳虎虎生風。（圖由苗栗縣政府提供）苗栗縣長盃傳統武術教育錦標賽登場，參賽選手打起拳虎虎生風。（圖由苗栗縣政府提供）

武術名家上場展現所學。（圖由苗栗縣政府提供）武術名家上場展現所學。（圖由苗栗縣政府提供）

武術名家上場展現各家武術精髓。（圖由苗栗縣政府提供）武術名家上場展現各家武術精髓。（圖由苗栗縣政府提供）

 

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