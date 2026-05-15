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中職》「我輸球也在笑」餅總爆料曾在洲際氣到打斷手

2026/05/15 16:36

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均在13日面臨「洲際慘案」，對富邦悍將僅投0.1局失9分，由於退場後被轉播單位拍到在休息室跟隊友有說有笑，讓日職軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒直言不尊重球迷和在場上隊友，並提到在軟銀曾看過年輕選手被打爆後在休息室玩手機，被和田毅罵翻，因而回到休息室幫隊友加油，分享自己在日本被教導的觀念、在日職的所見所聞。

過去統一獅隊總教練林岳平在球員時期，也曾被前輩教育過，特別是剛進球隊時的領隊是郭俊男，「那時球隊裡面的前輩會告知，表現不好時，不要太過於嬉鬧的感覺，也不是說要很嚴肅，就是不要不在乎的意思，對自己表現不好要『在乎』一下。」

談到自己執教期間，是否也會對選手有類似的叮嚀，餅總表示，「我不會怎樣。因為我自己在輸球也是笑啊⋯很離譜我也是笑啊！那是因為讓自己不要鑽牛角尖，不要在那個情境裡面打轉，用微笑來化解你不安定的情緒，也化解周遭人跟你接觸的表情。不是打不好就是哭，就是一個臭臉，不是這樣。」

餅總認為，不能用一個影像的畫面來說球員如何，也許他們的談話內容很好笑，又或許是笑自己無能、表現不佳，而不是不在乎球場的嬉鬧，不能光看影片來解讀他的「笑」是不在乎，「我認為沒有那麼嚴重，但確實可以用這樣的例子來教導選手，要『在乎』自己表現。」

只是在郭俊男的時代，獅隊選手被要求連這樣的畫面都要避免，餅總也說，自己在球員時期如果表現很不好，「我會在後面發脾氣，對自己發脾氣。」甚至在自己執教的第一年，餅總透露自己氣到怒搥洲際客場的鐵門，把手打到骨裂了，「你去洲際客場看那扇門有凹陷，我打的。當下打下去發現『好痛啊』，但出來就『好爽喔』，心情瞬間開朗。」

餅總執教的第7季風格有非常大的轉變，因為屢屢在比賽中露出令人摸不著頭緒的笑容，變身「喜餅」，「慢慢要修正一下，笑看一切。今年就用「笑」嘛，微笑、大笑、傻笑來度過。」

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