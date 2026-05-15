MLB》瑕疵守備讓李政厚敲場內轟 道奇「西語老師」用3安猛打「道歉」

T.赫南德茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天在第5局上出現守備瑕疵，讓巨人隊南韓好手李政厚跑出場內全壘打。不過T.赫南德茲此戰交出3安猛打幫助道奇以5比2贏球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「Teo今晚打得很關鍵，也彌補之前的失誤。這是一場很棒的團隊勝利。」

此戰5局上2出局巨人攻占一壘，李政厚擊出左外野飛球落在邊線附近，這顆球先是彈到左外野界外區的牆面後，一路滾進左外野角落，T.赫南德茲第一時間沒有接到球，等到他把球撿回來時，李政厚已全速衝刺跑回本壘，形成2分打點的場內全壘打，讓巨人追成2比2平手。

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李政厚。（路透）

T.赫南德茲賽後表示，「那球只是輕輕碰到牆面，可惜最後還是留在球場內。」而羅伯斯也說，「這是我們很希望能重新來過的一個Play。」

但T.赫南德茲用打擊彌補守備瑕疵，交出單場3安猛打賞，包含2支二壘安打。T.赫南德茲說，「當我發生那種心理上的失誤時，我會盡量不要一直去想它，而是立刻翻頁，因為我知道那可能會影響我接下來整場比賽...就是上場拚戰，每一次打席、每一次守備機會都全力以赴。」

開季狀況欠佳的T.赫南德茲，近4場比賽合計15打數敲7安，包含3支二壘安打，本季出賽39場，交出4轟、18分打點，打擊率2成62的表現。

T.赫南德茲說，「我最近感覺真的很好，之前我沒辦法把球強勁地打向空中，而今天剛好做到了。現在就是要繼續保持下去，在選球上做得更好，並且對自己能掌握的球路揮出好的揮棒。」

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