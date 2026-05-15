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世足》力拚隊史第3冠！ 姆巴佩領軍 法國隊26人名單出爐

2026/05/15 16:59

姆巴佩。（歐新社）姆巴佩。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界盃足球賽將在6月11日登場，各國陸續公布名單，尋求隊史第3冠的法國今公布26人名單，沒有意外由27歲的皇馬球星姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍，皇馬中場卡文加（Eduardo Camavinga）與巴黎聖日耳曼門將席瓦利（Lucas Chevalier）則雙雙無緣陣容。

法國本次在I組與塞內加爾、伊拉克與挪威同組，被外界視為是「死亡之組」，此次除姆巴佩外，陣容還包括金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）、巴黎聖日爾曼新星杜埃（Désiré Doué）以及拜仁慕尼黑邊鋒奧利斯（Michael Olise）等好手，另外，效力法甲朗斯的門將李瑟（Robin Risser）是一大驚奇，他將首度披上國家隊戰袍，卡文加與席瓦利則被視為遺珠。

法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）今年宣布將於世界盃結束後卸下兵符，他自2012年開始帶兵，率隊在2018年勇奪世界盃冠軍，並闖入2022年的決賽。對於此次陣容，他說，不一定是26名最佳球員，「重要的是整體平衡與陣容磨合。」

德尚對於自己執教的最後一場國際大賽表示，「我有雄心，也希望球員們同樣具備這樣的心態，但我不想讓我們失去謙遜，我不會否認我們是有冠軍潛力的球隊之一，但有8到10支球隊都能這麼說，這可不是靠大喊『我們是最棒的、我們是最強的』就能贏得比賽。」

門將：Mike Maignan、Brice Samba、Robin Risser

後衛：Lucas Digne、Malo Gusto、Lucas Hernández、Theo Hernández、Ibrahima Konaté、Jules Koundé、Maxence Lacroix、William Saliba、Dayot Upamecano

中場：N'Golo Kanté、Manu Koné、Adrien Rabiot、Aurélien Tchouaméni、Warren Zaïre-Emery

前鋒：Maghnes Akliouche、Bradley Barcola、Rayan Cherki、Ousmane Dembélé、Désiré Doué、Jean-Philippe Mateta、Kylian Mbappé、Michael Olise、Marcus Thuram

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