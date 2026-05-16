聽牌的騎士、馬刺力拚晉級 今日賽事預告與轉播

溫班亞瑪。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽，東部次輪騎士與活塞的系列賽第6戰，握有聽牌優勢的騎士要力拚晉級，而活塞則將爭取延長戰線；西部次輪馬刺與灰狼的的系列賽第6戰，握有聽牌優勢的馬刺，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）要率隊力拚西部決賽門票，而灰狼則要力拚把戰線延長。

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大聯盟賽事，道奇今天作客天使，道奇推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell），對決天使右投查諾維奇（Jack Kochanowicz）。

中職今天有3場比賽，統一獅在亞太球場面對中信兄弟，獅隊派出洋投布雷克，迎戰兄弟洋投德保拉；味全龍在天母球場面對樂天桃猿，味全派出本土投手曾仁和，面對樂天洋投威能帝；富邦悍將今天在新莊球場面對台鋼雄鷹，富邦派出日籍投手鈴木駿輔，面對台鋼土投陳宇宏。

TPBL季後賽，夢想家與攻城獅的系列賽第4戰，目前系列賽以2：1聽牌的夢想家，要力拚決賽門票；PLG賽事，領航猿面對獵鷹。

超級500系列泰國羽球公開賽4強賽，台灣男單一哥周天成、女雙胡綾芳／鄭宇倢，將力爭決賽門票。

NBA季後賽

07：00 活塞 VS 騎士 系列賽G6

09：30 馬刺 VS 灰狼 系列賽G6

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09：30 道奇 VS 天使 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

日職

13：00 西武獅 VS 日本火腿 轉播：DAZN 2

BWF 泰國公開賽

13：00 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

中職

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 轉播：DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿 VS 味全龍 轉播：緯來體育

TPVL

15：00 台鋼天鷹 VS 台北伊斯特

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台中連莊

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

TPBL台灣職籃大聯盟季後賽

17：00 夢想家 VS 攻城獅 轉播：MOMO TV、YouTube

PLG

17：00 獵鷹 VS 領航猿 轉播：YoiTube

英格蘭足總盃

21：30 切爾西 VS 曼城 第145屆決賽 轉播：愛爾達體育1台

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