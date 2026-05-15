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中職》鄭浩均微笑事件大炎上 平野惠一有話要說

2026/05/15 18:03

中信兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均在13日面臨「洲際慘案」，對富邦悍將僅投0.1局失9分，退場後被轉播單位拍到在休息室跟黃韋盛有說有笑，引發社群媒體熱議，日職軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒直言不尊重球迷和在場上隊友。對此，中信總教練平野惠一表示，「身為總教練，選手出現這樣的行為，全部都是我的責任。這代表我的教育不夠、管理不周。」

平野惠一昨天有找「美美」談話，他表示若以父母與小孩來比喻，小孩犯了錯，父母自然有責任，「選手在場上有不好的行為，總教練就必須承擔。我們一直強調『職業意識』，但未來我會更嚴格地去教育、引導選手。」

談到選手表現不佳微笑是否是錯的行為，平野惠一認為，重點不是「不能笑」，而是職棒球員肩負著社會貢獻的責任，必須成為小朋友的典範，「人都有狀態好壞的時候，但身為職業選手，當你表現不佳時，你的言行舉止被檢視是正常的，此時如何成為榜樣才是最重要的。」

平野惠一表示，職棒是因為有球迷支持才存在的，即使表現不好，也要展現出「我下次一定會更努力」的行動，讓球迷感受到你的決心並願意繼續支持你。

「最後我想說的是⋯」平野惠一直言，美美的行為被大家廣泛討論，代表中職有在被關注，「球迷願意一起『養』這些球員，幫助他們變得更好，這件事也很重要。有時教練團說了，選手不一定聽得進去，但球迷的聲音讓他們更有深刻的體悟。被討論其實是件值得感謝的事。」

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