中職》劉家翔上一軍未出賽又下二軍 曾豪駒：有考慮放長中繼

劉家翔（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿5月9日把劉家翔升上一軍，2天後又把他降回二軍，今天在二軍以先發出賽，總教練曾豪駒表示，原本有考慮放長中繼，考量他在一軍不曾以中繼出賽，仍以先發的方向培養。

劉家翔本季只在一軍出賽1場，於4月22日在主場桃園對富邦悍將擔任先發，用51球投5局，失1分非責失，拿到生涯首勝，9日再上一軍卻變成「二日遊」，1球未投又於5月11日被降回二軍，今天在亞太副球場對統一獅二軍擔任先發，用80球投6局，失4分有3分責失。

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曾豪駒指出，上週碰到因雨延賽，少打1場比賽，教練團有想過是否把劉家翔留在一軍當長中繼，考量不曾看過他在一軍擔任牛棚的角色，最終還是決定讓他回到原本的定位，繼續以先發投手的方向培養。

至於另1位本土投手陳克羿，昨天對統一獅二軍投5局無失分，最近4場先發都能投滿5局，有2場交出優質先發，曾豪駒表示，陳克羿的控球與好球率都有提升，教練團還在觀察是否機會加入一軍輪值，劉家翔、陳克羿在本土先發的順位會是第2或第3順位，要看兩人的狀況而定。

樂天本週面臨5連戰，由於5月2日下二軍的艾菩樂將於明天待滿15天，最快後天可以重回一軍進入輪值，樂天本週有操作「洋投風火輪」的空間，曾豪駒坦言，本週不會用到第二位本土先發投手，也是讓劉家翔再回二軍的考量之一。

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