韓職》飆150公里！王彥程5局好投收第4勝 賞8K寫旅韓生涯新高

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹台灣左投王彥程今天在客場面對聯盟龍頭KT巫師，王彥程主投5局失2分，送出8次三振是本季單場新高。韓華鷹最後以5比3贏球，王彥程收本季第4勝。

王彥程首局1出局後，被擊出二壘安打，他連續解決2人化解失分危機。第2局王彥程不穩，先後出現2次保送，接著被敲安失掉1分。王彥程投出觸身球讓對方攻占滿壘，他及時送出三振結束該半局。第3局王彥程讓對手3上3下。

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第4局KT巫師2出局攻占二壘，王彥程被擊出安打失掉1分，接著又敲安讓對方攻占一、三壘，王彥程三振KT巫師老將金賢洙，結束該半局。王彥程第5局讓對手3上3下，完成投球工作。

總計王彥程先發5局用97球，被敲5安失掉2分，賞8次三振是旅韓生涯單場新高，丟3次保送、1次觸身球，賽後防禦率為2.74，此戰最快投到150公里。王彥程收本季第4勝，

KT巫師先發投手是近年南韓國家隊常客的高永表，他主投7局用98球，被敲5安，包含挨了1轟，賞10次三振，吞本季第4敗，賽後防禦率為5.23。

韓華鷹全場有8安，文賢彬、佩拉扎（Yonathan Perlaza）各有一發兩分砲。

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