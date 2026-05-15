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泰國賽》又是3局！周天成力退南韓全奕陳 挺進男單4強

2026/05/15 19:26

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第6的台灣一哥周天成，今天在超級500系列泰國羽球公開賽男單8強，雖一度浪費2個賽末點，最終仍在3局大戰以21：18、21：23、21：14擊退世界排名38的南韓好手全奕陳，挺進男單4強，追平本季個人最佳成績。

周天成曾經在2019年打下泰國公開賽冠軍，2024年也闖進4強，去年則是止步16強，本屆他已先後擊敗丹麥好手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）、以色列好手杜博文科（Daniil Dubovenko）。

今對上南韓好手全奕陳，周天成在交手紀錄以2勝1負佔上風，今天首局前段雖因失誤較多，最多曾落後3分，但小天在後來居上後，決勝階段也展現豐富經驗以及更穩定表現，在17：17平手時不斷逼迫對手失誤，以4：1攻勢收尾，成功先馳得點。

第二局戰況膠著，雙方多次互有領先，周天成2度錯失賽末點，在21：21平手時還被全奕陳在網前逮到機會，最後自己又回擊出界，連丟2分，以21：23讓出。

再次打3局大戰的周天成，體力絲毫不受影響，沒被對手的攻勢調動亂了節奏，而是成為戰局主導者，以11：7進入技術暫停，之後也能至少維持4分領先，最後靠殺球逼出全奕陳回擊出界，小天以21：14勝出，他4強將對上印度一哥森（Lakshya Sen）與泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）之間的勝方。

至於蘇力揚在男單8強賽以2個11：21不敵丹麥第3種子安童森（Anders Antonsen）。

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