中職》寫歷史了！兄弟加持 亞太球場史上首次平日破萬

統一獅今天在亞太主球場迎戰中信兄弟，全場吸引10471人進場。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天在亞太主球場迎戰中信兄弟，全場吸引10471人進場，打破亞太平日史上最多球迷紀錄，亦是首次平日破萬。

今年獅隊在亞太主球場有7場破萬比賽，全是假日舉辦的主題日，今天平日上演獅象大戰，吸引10471人進場，打破4月17日週五邦獅大戰的8982人。

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獅隊在16、17日舉辦年度祭典的「府城獅吼宮」，球團昨透露，「16日預售票約13500張，17日約10000張。」即便本季只能租用亞太主球場，在硬體受限之下，獅隊用多元行銷活動讓球場活絡起來，連同廟宇祭2場預售票破萬，本季10場主題日活動，只有1場未破萬。由於過去的台南球場滿場只有1萬人，轉戰亞太首年的成果相當豐碩。

本週賽事結束後，獅隊下次主題日將在6月5至7日轉戰台北大巨蛋，沒意外3場都將破萬名觀眾，接下來就看6月19至21日回亞太的雙獅交流會，獅球團希望能締造上半季主題日16戰有15場破萬的空前票房紀錄。

統一獅今天在亞太主球場迎戰中信兄弟，全場吸引10471人進場。（記者李惠洲攝）

獅象大戰加持，亞太球場史上首次平日破萬。（記者李惠洲攝）

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