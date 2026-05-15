高球》中國信託女子公開賽第二輪 俞涵軒從38名竄升至台將最佳的第4名

中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金5000萬日圓（約1千萬台幣）的2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，今天在東方球場進行第二回合，俞涵軒揮出6鳥、5柏忌，繳出71桿，兩回合總桿數145桿暫時並列第4名，中國女將石昱莉以141桿獨居領先。

今天在晴朗舒適的天候條件下，果嶺平均速度約為9.8呎，加上比賽後半段強勁風勢，選手們在場上遭遇到與昨日截然不同的難度與壓力，但俞涵軒從賽前第38名大幅進步到並列第4，她認為，最主要來自於推桿遠優於昨天表現：「不少洞都是中、長距離的推桿，都能成功把握住， 這是跟第一回合最大的不同之處。其次是鐵桿能穩定發揮，讓接下來的推桿能出現較多相對輕鬆的機會。明天最後一回合的目標，就是讓開球更保守一點，不求遠，只要安全上球道即可，讓第二桿更好進攻，當然，推桿還是希望能夠更犀利一點，讓自己能夠搶下更多博蒂。」

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石昱莉在第一洞吞柏忌，收尾洞繳出博蒂，繳出平標準桿的72桿，以總桿141桿獨居領先，她說：「最後一洞能夠順利推進三碼首推，真的覺得很開心。今天的風勢特別大，所以影響到鐵桿準確度，進攻果嶺的計算也不算很完美，上果嶺後的落點便不如預期，但推桿執行成效還是不錯，讓我可以連續救Par成功，創造領先優勢。」日本女將野澤真央、武尾咲希則分別以總桿數142、144桿分佔第2、3名。

本場比賽取並列第50名、總桿數151桿以內共59位選手進入明日5/16週六最終回合。

中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）

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