自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》中國信託女子公開賽第二輪 俞涵軒從38名竄升至台將最佳的第4名

2026/05/15 20:55

中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金5000萬日圓（約1千萬台幣）的2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽，今天在東方球場進行第二回合，俞涵軒揮出6鳥、5柏忌，繳出71桿，兩回合總桿數145桿暫時並列第4名，中國女將石昱莉以141桿獨居領先。

今天在晴朗舒適的天候條件下，果嶺平均速度約為9.8呎，加上比賽後半段強勁風勢，選手們在場上遭遇到與昨日截然不同的難度與壓力，但俞涵軒從賽前第38名大幅進步到並列第4，她認為，最主要來自於推桿遠優於昨天表現：「不少洞都是中、長距離的推桿，都能成功把握住， 這是跟第一回合最大的不同之處。其次是鐵桿能穩定發揮，讓接下來的推桿能出現較多相對輕鬆的機會。明天最後一回合的目標，就是讓開球更保守一點，不求遠，只要安全上球道即可，讓第二桿更好進攻，當然，推桿還是希望能夠更犀利一點，讓自己能夠搶下更多博蒂。」

石昱莉在第一洞吞柏忌，收尾洞繳出博蒂，繳出平標準桿的72桿，以總桿141桿獨居領先，她說：「最後一洞能夠順利推進三碼首推，真的覺得很開心。今天的風勢特別大，所以影響到鐵桿準確度，進攻果嶺的計算也不算很完美，上果嶺後的落點便不如預期，但推桿執行成效還是不錯，讓我可以連續救Par成功，創造領先優勢。」日本女將野澤真央、武尾咲希則分別以總桿數142、144桿分佔第2、3名。

本場比賽取並列第50名、總桿數151桿以內共59位選手進入明日5/16週六最終回合。

中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）中國信託女子高爾夫之星俞涵軒以兩回合總桿145桿暫居並列第四。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中