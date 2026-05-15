自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL季後賽》杰倫轟31分、克羅馬致命失誤 國王險勝雲豹聽牌

2026/05/15 21:34

杰倫、克羅馬（後）。（記者陳逸寬攝）杰倫、克羅馬（後）。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今將在TPBL季後賽首輪第3戰，靠杰倫貢獻31分加上致勝罰球，以104：102險勝桃園雲豹，在5戰3勝的系列賽取得聽牌優勢，距離連4年闖進總冠軍賽只差1步。

國王首戰在客場踢館成功，雲豹前役則靠米勒單場轟下6記三分球貢獻29分領軍扳平戰局，雲豹今開賽氣勢不俗，以17：9攻勢開局，國王隨後展開反擊，杰倫節末外線破網，助隊在第二節開始前追到19：22。

國王次節多點開花，包括杰倫獨攬11分，單節打出32：23攻勢，在上半場結束前取得51：45反超，杰倫上半場就攻下19分，沃許本10分次之，雲豹上半場團隊命中率僅38.7%，克羅馬拿全隊最高13分。

易籃後，國王延續火力，打出10：3一波流將領先擴大至雙位數，林書緯加入開火行列，一度將分差擴大至16分，不過雲豹隨後靠克羅馬的四分打以及高錦瑋的三分彈急起直追，在第四節開始前追到77：80。

麥卡洛在第四節開局持續輸出幫助雲豹超前比分，雙方你來我往，林彥廷倒數2分7秒飆進超前三分彈，最後50秒克羅馬製造林金榜犯規站上罰球線，讓林金榜相當不滿，不過克羅馬最後2罰都沒進，錯失追平機會，但接下來董永全2罰都進，隨後克羅馬的打手犯規讓杰倫站上罰球線，他也2罰都沒失手，雲豹在最後17秒落後2分，但克羅馬關鍵時刻出現致命失誤，國王以2分差在驚濤駭浪中帶走勝利。

國王6人得分超過雙位數，杰倫外線9投5中攻下全隊最高31分，林彥廷替補挹注本土最高19分，沃許本16分、14籃板，林書緯13分，奧帝與蘇士軒各拿10分。

雲豹得分集中在洋將身上，克羅馬26分、12助攻，但也發生6次失誤，米勒25分，麥卡洛24分、8籃板，高錦瑋12分已是本土最佳。

新北國王杰倫。（記者陳逸寬攝）新北國王杰倫。（記者陳逸寬攝）

雲豹克羅馬。（記者陳逸寬攝）雲豹克羅馬。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中