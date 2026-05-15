TPBL季後賽》杰倫轟31分、克羅馬致命失誤 國王險勝雲豹聽牌

杰倫、克羅馬（後）。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今將在TPBL季後賽首輪第3戰，靠杰倫貢獻31分加上致勝罰球，以104：102險勝桃園雲豹，在5戰3勝的系列賽取得聽牌優勢，距離連4年闖進總冠軍賽只差1步。

國王首戰在客場踢館成功，雲豹前役則靠米勒單場轟下6記三分球貢獻29分領軍扳平戰局，雲豹今開賽氣勢不俗，以17：9攻勢開局，國王隨後展開反擊，杰倫節末外線破網，助隊在第二節開始前追到19：22。

請繼續往下閱讀...

國王次節多點開花，包括杰倫獨攬11分，單節打出32：23攻勢，在上半場結束前取得51：45反超，杰倫上半場就攻下19分，沃許本10分次之，雲豹上半場團隊命中率僅38.7%，克羅馬拿全隊最高13分。

易籃後，國王延續火力，打出10：3一波流將領先擴大至雙位數，林書緯加入開火行列，一度將分差擴大至16分，不過雲豹隨後靠克羅馬的四分打以及高錦瑋的三分彈急起直追，在第四節開始前追到77：80。

麥卡洛在第四節開局持續輸出幫助雲豹超前比分，雙方你來我往，林彥廷倒數2分7秒飆進超前三分彈，最後50秒克羅馬製造林金榜犯規站上罰球線，讓林金榜相當不滿，不過克羅馬最後2罰都沒進，錯失追平機會，但接下來董永全2罰都進，隨後克羅馬的打手犯規讓杰倫站上罰球線，他也2罰都沒失手，雲豹在最後17秒落後2分，但克羅馬關鍵時刻出現致命失誤，國王以2分差在驚濤駭浪中帶走勝利。

國王6人得分超過雙位數，杰倫外線9投5中攻下全隊最高31分，林彥廷替補挹注本土最高19分，沃許本16分、14籃板，林書緯13分，奧帝與蘇士軒各拿10分。

雲豹得分集中在洋將身上，克羅馬26分、12助攻，但也發生6次失誤，米勒25分，麥卡洛24分、8籃板，高錦瑋12分已是本土最佳。

新北國王杰倫。（記者陳逸寬攝）

雲豹克羅馬。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法