中職》游擊新希望大爆發！兄弟奪第10勝、避免刷新隊史最慘紀錄

張仁瑋。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟張仁瑋今晚單場猛打賞、猛灌3分打點，包含6局上的致勝2分安打，率隊以7：4中止3連敗，本季第32戰終於進帳本季第10勝，避免刷新2018年的隊史最慢紀錄，而中信在亞太3戰全勝，勝率仍是100%。

統一隊長陳傑憲本季首度出戰中信兄弟，在4局上夯出先馳得點的2分彈，獅隊首度砲轟前戰友勝騎士，不過陳俊秀挺身援護，5局上夯追平2分砲，斬斷獅隊先發獅帝芬連續22局無自責分。本季中信在亞太出賽3場全數開轟，為今年最會開轟的球場。

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陳傑憲。（記者李惠洲攝）

6局上，中信再突破獅帝芬，高宇杰四壞上壘，宋晟睿二壘安打串聯攻勢，張仁瑋在二三壘有人抓第一球，擊出左外野平飛安打，一棒送回超前2分，獅帝芬遭打退場，他燃燒生涯最多的112球，5.1局被狂敲8支安打，有4次四壞球，失掉4分。

獅隊投手群此役控球大暴走，前6局狂送6次四壞，鄭副豪在7局上開局又四壞，加上三壘手潘傑楷接球失誤，張仁瑋沒放過第2次二、三壘的機會，擊出強勁的內野安打，添加1分保險。自從8日江坤宇下二軍，張仁瑋連續7場敲安，頂住「一棒・游擊」的重責大任。

勝騎士在5、6局飆6上6下，續投7局卻遭獅隊再咬一口，觸身潘傑楷後，陳聖平夯出2分彈，本季第3轟助獅追至1分差，不過中信在呂彥青、李振昌輪流守住戰局，加上獅隊陳重羽在8局下致命失誤，中信單局再攻2分，勝騎士以7局失4分奪下本季第4勝，亦是生涯對戰獅隊首勝。

獅帝芬。（記者李惠洲攝）

陳俊秀。（記者李惠洲攝）

勝騎士。（記者李惠洲攝）

陳聖平。（記者李惠洲攝）

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