自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》林安可整場坐板凳！平良海馬7局封鎖火腿 助西武獅收7連勝

2026/05/15 22:30

平良海馬。（資料照，法新社）平良海馬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強投平良海馬今天交出7局無失分好投，幫助西武在客場以3比0完封日本火腿，西武獅收下相隔近3年的7連勝。西武台灣好手林安可整場沒有出賽。

平良海馬主投7局用103球，只被敲2支零星安打，送出5次三振，雖然全場丟5次保送，但沒有讓火腿打線站上三壘的壘包，收本季第3勝，賽後防禦率降至0.80，暫居太平洋聯盟防禦率王。

西武打線出現8支安打，洋砲奈文（Tyler Nevin）單場1安、有1支高飛犧牲打，長谷川信哉有一支帶有2分打點的二壘安打。西武終結者岩城颯空1局無失分，收本季第12次救援成功，並列洋聯救援王。

日媒《體育日本》報導，這是西武獅自2023年7月以來，再度拿到7連勝。目前以23勝17敗居洋聯第二，與龍頭歐力士猛牛僅0.5場的勝差。

火腿先發投手達孝太主投7局失3分，吞本季第4敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中