日職》林安可整場坐板凳！平良海馬7局封鎖火腿 助西武獅收7連勝

平良海馬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅強投平良海馬今天交出7局無失分好投，幫助西武在客場以3比0完封日本火腿，西武獅收下相隔近3年的7連勝。西武台灣好手林安可整場沒有出賽。

平良海馬主投7局用103球，只被敲2支零星安打，送出5次三振，雖然全場丟5次保送，但沒有讓火腿打線站上三壘的壘包，收本季第3勝，賽後防禦率降至0.80，暫居太平洋聯盟防禦率王。

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西武打線出現8支安打，洋砲奈文（Tyler Nevin）單場1安、有1支高飛犧牲打，長谷川信哉有一支帶有2分打點的二壘安打。西武終結者岩城颯空1局無失分，收本季第12次救援成功，並列洋聯救援王。

日媒《體育日本》報導，這是西武獅自2023年7月以來，再度拿到7連勝。目前以23勝17敗居洋聯第二，與龍頭歐力士猛牛僅0.5場的勝差。

火腿先發投手達孝太主投7局失3分，吞本季第4敗。

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