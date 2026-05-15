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中職》味全龍3：1勝樂天桃猿 劉俊緯代打建功獲單場MVP

2026/05/15 22:14

劉俊緯。（記者塗建榮攝）劉俊緯。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天與樂天桃猿上演投手大戰，魔神龍、麥斯威尼2位洋投都交出至少6局失1分的優質先發，讓兩隊打完7局依舊僵持，味全靠劉俊緯於8局下滿壘時代打建功，以3：1擊敗樂天中止3連敗，劉俊緯本季首次獲選單場MVP。

魔神龍今年轉戰味全，今天首次對上前東家，連續2場投6局失1分，防禦率微升至0.61，麥斯威尼生涯首次對上味全，連續2場投7局失1分，與前4場出賽最多投完5局判若兩人，防禦率從5月初的5.12降至3.51，但兩人退場時都無關勝敗。

味全8局下重啟攻勢，劉基鴻於2出局後擊出強勁滾地球，打在樂天第2任投手蘇俊璋的腳上彈向一壘形成內野安打，樂天緊急換投王志煊卻保送朱育賢形成滿壘，樂天再換投賴胤豪，劉俊緯代打抓第1球擊出二壘安打，助味全攻下致勝的2分。

葉君璋指出，劉俊緯只要上去比賽就很拚，給隊友的感染力、想幫球隊贏球的心態都很強烈，在某些時候可以發揮功能，加上最近幾場的狀況逐漸回復，其實在第8局前就想換他代打，「他是可以幫助球隊咬住的那種選手。」

味全9局上派陳冠偉關門，只用9球就讓樂天3上3下，相隔1個月再拿救援成功，葉君璋表示，會派陳冠偉而不是林凱威，主要是感覺林凱威最近有點壓力，教練團經過討論，決定讓林凱威休息一下，等狀況調整好一點再回到終結者。

劉俊緯。（記者塗建榮攝）劉俊緯。（記者塗建榮攝）

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