TPBL季後賽》「回去檢討如何得到37罰」國王主帥洪志善誇讚林金榜防守

新北國王代理總教練洪志善。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王今以104：102在首輪季後賽第3戰力退桃園雲豹，系列賽取得2：1聽牌優勢，代理主帥洪志善肯定本土球員在李愷諺缺陣下挺身而出，但也對尺度頗有微詞。

兩隊今在罰球數上有不小差距，雲豹37罰28中，國王僅15罰10中，其中末節倒數50秒林金榜在疑似完全沒有身體接觸下讓克羅馬成功製造犯規，除林金榜相當不滿，全場球迷也譁然，最後克羅馬2罰都沒進，不過此次吹判賽後也引發熱議。

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克羅馬今15投7中攻下全隊最高26分，罰球15罰8中，但也出現6次失誤，包括最後一擊在林金榜防守下出現傳球失誤，洪志善賽後肯定林金榜今在限制克羅馬上發揮出色，「雖然還是讓他拿了26分罰了15球，至於有些球有沒有犯規，我們只能回去看影片檢討，為什麼讓對手罰了37球，我們只罰了15球，去跟球員討論一下犯規尺度跟進攻方式，看如何得到37次罰球。」

林金榜今先發出賽12分鐘，雖然1投0中1分未得，但正負值+10在隊上僅次林書緯+16，他指出，上場就是把自己該做的工作做好，雖然沒有完全限制克羅馬，「關鍵時刻還是讓他切入要到犯規，甚至是投進三分球，也是可以再進步的地方，應該要有更多方式讓他打得不舒服。」

林金榜。（記者陳逸寬攝）

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