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舉重亞錦賽》陳玟卉進帳3面銀牌 教練為她打90分

2026/05/15 22:24

陳玟卉。（教練黃達德提供）陳玟卉。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕奧運國手陳玟卉今天在舉重亞錦賽女子69公斤級，繳出抓舉104公斤、挺舉135公斤、總和239公斤，包辦3面銀牌，挺舉、總和皆刷新全國紀錄，教練黃達德也為愛徒打了90分。

陳玟卉在東京奧運曾摘下女子64公斤級銅牌，上屆巴黎奧運調整到71公斤級排名第6。今年因應舉重量級再次調整，陳玟卉也降到69公斤級，日前她在全大運奪下金牌，抓舉、總和刷新全國紀錄，狀態調整得不錯。

陳玟卉今天在抓舉開把103公斤未能舉起，但接著104公斤過關，可惜第3把109公斤也未能成功，最後以104公斤鎖定銀牌。至於她擅長的挺舉，她在128公斤和135公斤都順利過關，也改寫全國紀錄，總和239公斤也再創新猷。

對於愛徒表現，黃達德給她打了90分，雖然抓舉第一把因為沒準備好因而沒能成功，但整體而言都還不錯。另外，他認為，陳玟卉把體重降到69公斤級後，整體訓練狀態比以往更好，「現在訓練時，因為體重降下來，無論是反應、協調性都比之前在71公斤的時候好。」這次亞錦賽能夠奪牌也為接下來名古屋亞運增添信心。

陳玟卉。（教練黃達德提供）陳玟卉。（教練黃達德提供）

陳玟卉亞錦賽奪下3面銀牌，中間為教練黃達德。（教練黃達德提供）陳玟卉亞錦賽奪下3面銀牌，中間為教練黃達德。（教練黃達德提供）

陳玟卉亞錦賽奪下3面銀牌，右為教練黃達德。（教練黃達德提供）陳玟卉亞錦賽奪下3面銀牌，右為教練黃達德。（教練黃達德提供）

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